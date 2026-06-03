В Тегеране сообщили, что Иран и США изучают текст потенциального соглашения

Тегеран и Вашингтон изучают тексты соглашения, которыми обменялись, работают над финальными формулировками. Об этом заявил в глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает Al Mayadeen.

«Мы и американцы изучаем тексты, которыми обменялись, мы работаем над финальными формулировками», — сказал он.

Контакты Ирана с США не прерывались однако на данный момент «никакого прогресса в переговорах не произошло».

До этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в наземной операции США против Ирана нет необходимости.

1 июня иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран не возобновит переговоры с США, пока Израиль не прекратит военную операцию в Ливане и не выведет свою армию с территории страны. По его данным, Иран требует, чтобы Израиль полностью прекратил боевые действия в секторе Газа и Ливане, а также немедленно вывел свои войска с ливанской территории.

Ранее сообщалось, что Иран поставил ультиматум США.