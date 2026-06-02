Иран поставил ультиматум США

Галибаф: Иран приостановит переговоры с США, если Израиль будет атаковать Ливан

Иран приостановит переговоры с США об урегулировании конфликта, если Израиль продолжит военную операцию против Ливана. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммед Багер Галибаф в соцсети Х.

«Если израильская агрессия против Ливана продолжится, то мы не только остановим процесс переговоров, но и вступим в прямое столкновение с врагом», — выдвинул он ультиматум Ирана.

28 мая американские и иранские переговорщики согласовали меморандум о 60-дневном перемирии и начале диалога о ядерной программе, пишет портал Axios. По его данным, финальный текст ждет одобрения президента США и руководства Исламской Республики.

Сделка предусматривает открытие Ормузского пролива. По условиям договора, иранская сторона должна будет разминировать морской коридор за 30 дней. В свою очередь США обязуются снять блокаду с Ирана по мере восстановления судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, американская сторона должна обсудить разморозку активов Ирана и снятие санкций.

2 июня американский лидер сообщил, что США и Иран могут заключить соглашение уже на следующей неделе. По его словам, ситуация «выглядит хорошо». Остается доработать еще несколько вопросов, добавил глава Белого дома.

Ранее президент США нецензурно высказался в адрес премьера Израиля из-за Ливана.