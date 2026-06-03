Зеленский пожаловался на недостаток внимания со стороны США

Зеленский: США заинтересованы Ираном куда больше, чем Украиной

Вашингтон в настоящее время куда больше заинтересован Тегераном, чем Киевом. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что Украина сейчас «находится не в фокусе».

«С моей точки зрения, Иран — это вопрос номер один для Соединенных Штатов Америки, а потом идет вопрос Украины», — пояснил он.

3 июня Рютте прибыл в Киев с официальным визитом. Информация о целях поездки руководителя Североатлантического альянса на Украину не поступала.

В мае генеральный секретарь НАТО пригласил Зеленского на саммит организации, который состоится в начале июля в Турции. Рютте сообщал, что украинский лидер пообещал ему, что будет на мероприятии.

29 марта жена Зеленского появилась в эфире американского телеканала Fox News. Тогда она пожаловалась на недостаток внимания к Украине на фоне событий в других регионах мира. По словам Елены Зеленской, новости о ее стране «быстро вытесняются» из информационного пространства, если появляются важные сведения о события в иных частях планеты.

Ранее в Европе отметили, что США сместили фокус внимания с Украины на Иран.