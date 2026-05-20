В Словакии поддержали вступление Украины в ЕС

МИД: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, но против членства в НАТО
Yves Herman/Reuters

Словакия согласна поддержать вступление Украины в Евросоюз, но против ее членства в НАТО. Об этом заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар в ходе заявления для прессы, которое транслировалось на YouTube-канале МИД Финляндии.

«Мы поддерживаем Украину на пути в Европейский союз, потому что мы как соседи заинтересованы в демократическом, процветающим и безопасном партнере, но у Словакии немного иное мнение о членстве Украины в НАТО», — отметил он.

До этого старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владислав Федоров заявил «Газете.Ru», что членство Украины в ЕС станет обузой для политического объединения, у Брюсселя не хватит средств на полноценное восстановление страны, разрушенной еще в «девяностые» и «нулевые».

20 мая глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что процесс вступления страны в Евросоюз необходимо ускорить.

Буданов подчеркнул, что ни одна страна не проходила путь вступления в ЕС в условиях полномасштабной войны. При этом развитие украинской экономики может стать выгодным вложением для Европы.

Ранее в шагах Венгрии увидели сигнал о готовности поддержать диалог о вступлении Украины в ЕС.

 
