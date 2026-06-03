В Кремле рассказали об отношении к визиту Шрёдера в Россию

Кремль позитивно оценивает визит в страну бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы всегда рады видеть гостей», — сказал представитель Кремля.

Герхард Шрёдер занимал пост главы правительства ФРГ с 1998 по 2005 год. После завершения политической карьеры он не раз призывал сохранять диалог с Москвой, за что неоднократно подвергался критике в Германии.

До этого юрист-международник Николай Топорнин предположил, что визит Шрёдера в Москву может быть связан с возможными переговорами между Европой и Россией. По его словам, президент РФ Владимир Путин называл экс-канцлера в качестве предпочтительного переговорщика от Евросоюза.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, что Шрёдер мог приехать в Москву для обсуждения вопросов, связанных с «Северными потоками», поскольку он принимал активное участие в реализации этого проекта.

Ранее Песков высказался о паузе в процессе урегулирования на Украине.