В России раскрыли, зачем экс-канцлер Германии Шрёдер приехал в Москву

Политолог Топорнин допустил, что Шрёдер приехал в Москву на переговоры
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, которого ранее президент РФ Владимир Путин называл в качестве предпочтительного переговорщика от ЕС с Россией, мог приехать в Москву в связи с потенциальным переговорным процессом Европы с РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист-международник, директор центра европейской информации Николай Топорнин.

Так эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ о визите Шрёдера в Москву.
 
«Информация на 100% не проверена: приехал ли он или не приехал. Официальных новостей на эту тему нет,  кто-то его заметил. Герхарда Шрёдера, видимо, сложно спутать с каким-то другим человеком или политиком. Вопрос возникает. Зачем он приехал? Я думаю, что это связано с тем, что Путин упомянул его фамилию в качестве такого возможного переговорщика от Европейского союза», — отметил он.
 
Топорнин напомнил, что в Европе продолжаются кулуарные переговоры относительно кандидатуры на пост переговорщика с Россией.
 
2 июня немецкий телеканал N-tv со ссылкой на своего корреспондента Райнера Мунца сообщил, что Шрёдер находится с визитом в Москве.

Как заявил журналист, он видел Шрёдера в отеле «Балчуг Кемпински». Телеканал предполагает, что Шрёдер приехал в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
 

 

Ранее в Германии назвали еще один критерий для переговорщика от Европы.
 

 
