В Госдуме объяснили визит Герхарда Шрёдера в Москву

Депутат Чепа допустил, что Шрёдер приехал в Москву, чтобы обсудить «Севпотоки»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер мог приехать в Москву с целью обсуждения вопросов, связанных с «Северными потоками». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
 
«Шрёдер мог приехать в Москву и по вопросу «Северных потоков». Мы понимаем, что он принимал активное участие в вопросе этого проекта», — сказал парламентарий.
 
2 июня немецкий телеканал N-tv со ссылкой на своего корреспондента Райнера Мунца сообщил, что Шрёдер находится с визитом в Москве.
 
Как утверждает журналист, он видел Шрёдера в отеле «Балчуг Кемпински». Телеканал предполагает, что политик приехал в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. 
 
13 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты хотят восстановить «Северные потоки» и затем выкупить их у европейцев, чтобы диктовать собственные цены на газ. Если Вашингтон добьется своего, то «заставит немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом», указал министр.
 
 
 

 

