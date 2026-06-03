Уполномоченный президент Венесуэлы прилетела в Индию

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Индию с рабочим визитом. Об этом сообщает Venezolana de Television.

«Мы рады донести послание мира, дружбы и сотрудничества Венесуэлы», — заявила Родригес.

Она намерена обсудить сотрудничество двух стран, которое будет направлено «на удовлетворение основных потребностей народа Венесуэлы».

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

В марте Трамп официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Глава Белого дома заявлял, что у него очень хорошие отношения с Родригес.

Ранее Венесуэла объявила о депортации соратника Мадуро.