В МИД России увидели за атаками на Петербург вклад спонсоров Киева

Рябков: Россия видит за атаками Киева на Петербург вклад его спонсоров

Россия осуждает атаки на Петербург в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки», — подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить России жизнь.

Замглавы МИД отметил, что эти намерения обречены на провал, а решимость РФ добиться всех целей спецоперации непоколебима.

Ранним утром 3 июня Петербург подвергся атаке беспилотников ВСУ. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Киев атаковал дронами Санкт-Петербург, чтобы запугать участников ПМЭФ. По его словам, действия Украины, скорее, обернутся против нее самой, поскольку «нигде в мире не приветствуется терроризм».

Ранее в МИД РФ рассказали, что Запад не позволяет своим гражданам участвовать в ПМЭФ.