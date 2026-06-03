Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД России увидели за атаками на Петербург вклад спонсоров Киева

Рябков: Россия видит за атаками Киева на Петербург вклад его спонсоров
МИД России/РИА Новости

Россия осуждает атаки на Петербург в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки», — подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить России жизнь.

Замглавы МИД отметил, что эти намерения обречены на провал, а решимость РФ добиться всех целей спецоперации непоколебима.

Ранним утром 3 июня Петербург подвергся атаке беспилотников ВСУ. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Киев атаковал дронами Санкт-Петербург, чтобы запугать участников ПМЭФ. По его словам, действия Украины, скорее, обернутся против нее самой, поскольку «нигде в мире не приветствуется терроризм».

Ранее в МИД РФ рассказали, что Запад не позволяет своим гражданам участвовать в ПМЭФ.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!