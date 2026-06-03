Страны Запада пытаются помешать своим граждан принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Панкин на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

Он отметил, что на форум прибыли разные иностранные гости, в том числе из недружественных государств.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участие представителя США в ПМЭФ является возвращением к цивилизованному способу общения двух стран.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ. Делегацию возглавит председатель комиссии по изящным искусствам администрации США Родни Мимс Кук. Он выступит на сессии «Россия и США. Диалог культур».

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 3 по 6 июня.

Ранее Кирилл Дмитриев увидел в составе гостей ПМЭФ провал глобалистов.