Путин поприветствовал президента Танзании в Кремле

Путин встретился с президентом Танзании в Георгиевском зале в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем канале на платформе «Макс».

На официальной встрече лидер России отметил, что в 2026 году страны будут отмечать 65 лет со дня установления дипломатических отношений.

«Приятно отметить, что после Вашей инаугурации Вы выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны, куда Вы наносите государственный визит», — сказал Путин.

В ходе визита в Россию главы государств проведут переговоры в узком и расширенном составе. Танзанийский лидер также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и пробудет в России с государственным визитом до 5 июня.

Хассан выиграла президентские выборы, набрав 97,66% голосов и 3 ноября 2025 года вступила в должность. Таким образом она была переизбрана на пост, который заняла в 2021 году, после ее предшественника Джона Магуфули, при котором она была вице-президентом.

Ранее Россия и Танзания договорились о запуске прямого авиасообщения.