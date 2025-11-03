На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новый президент Танзании официально вступила в должность

В Танзании вступила в должность новый президент Самия Сулуху Хассан
true
true
true
close
Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Новый президент Танзании Самия Сулуху Хассан 3 ноября официально вступила в свои полномочия. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент Танзании Самия Сулуху Хассан в понедельник вступила в должность», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе политик выиграла президентские выборы, набрав 97,66% голосов. Таким образом она была переизбрана на пост, который заняла в 2021 году, после того как не стало ее предшественника Джона Магуфули, при котором она была вице-президентом.

Отмечается, что прошедшие выборы сопровождались массовыми протестами, которые пришлось подавлять военнослужащим.

Накануне в африканской стране Джибути парламент одобрил отмену прописанного в конституции ограничения, которое запрещало гражданам старше 75 лет баллотироваться в президенты африканской республики. Благодаря этому действующий 77-летний глава государства Исмаил Омар Гелле сможет баллотироваться на шестой срок.

Ранее в Кот-д'Ивуаре переизбрали действующего президента на четвертый срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами