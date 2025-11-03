Новый президент Танзании официально вступила в должность

В Танзании вступила в должность новый президент Самия Сулуху Хассан

Новый президент Танзании Самия Сулуху Хассан 3 ноября официально вступила в свои полномочия. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент Танзании Самия Сулуху Хассан в понедельник вступила в должность», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе политик выиграла президентские выборы, набрав 97,66% голосов. Таким образом она была переизбрана на пост, который заняла в 2021 году, после того как не стало ее предшественника Джона Магуфули, при котором она была вице-президентом.

Отмечается, что прошедшие выборы сопровождались массовыми протестами, которые пришлось подавлять военнослужащим.

Накануне в африканской стране Джибути парламент одобрил отмену прописанного в конституции ограничения, которое запрещало гражданам старше 75 лет баллотироваться в президенты африканской республики. Благодаря этому действующий 77-летний глава государства Исмаил Омар Гелле сможет баллотироваться на шестой срок.

Ранее в Кот-д'Ивуаре переизбрали действующего президента на четвертый срок.