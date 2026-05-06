Американист оценил последствия победы демократов на промежуточных выборах для Трампа

Политолог Дудаков: победа демократов на выборах создаст проблемы для Трампа
С высокой долей вероятности демократам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах, что создаст серьезные проблемы для президента США Дональда Трампа и его команды. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

В частности, по его словам, потеря контроля над Сенатом лишит Трампа возможности утверждать лояльных ему судей — а это крайне важно в американской политической системе.

«В США многие важные вопросы сегодня решаются на судебном уровне из-за раскола в политической сфере и дисфункции Конгресса. Кроме того, Трамп не сможет утверждать членов кабинета министров — ему придется идти «на поклон» к демократам, а те станут требовать серьезных уступок», — отметил Дудаков.

Эксперт полагает, что демократы также смогут блокировать будущие законодательные инициативы Трампа. Кроме того, согласно его прогнозам, Демпартия запустит дополнительные расследования по скандалу с Эпштейном и по конфликту на Ближнем Востоке.

В апреле журналист пула Белого Дома Саймон Атеба написал, что Трампу могут в скором времени объявить импичмент.

По его мнению, Трамп «застрял в бесконечной войне с Ираном», а перемирие между Вашингтоном и Тегераном было ложью. Обозреватель считает, что люди «верят словам больше, чем человеческой природе и истории», однако в итоге все заканчивается «одинаково».

Ранее политолог исключил импичмент Трампу в этом году.

 
