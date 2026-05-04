Белый дом готовится к возможному поражению на промежуточных выборах

Белый дом занялся подготовкой политических назначенцев в американской администрации к вероятному проигрышу правящей Республиканской партии на промежуточных выборах осенью. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на два источника.

Как уточняет издание, аппарат юрисконсульта Белого дома проводит закрытые брифинги, на которых рассказывает, как работает парламентский надзор и как лучше всего с ним справляться. Политических назначенцев призвали быть осторожными с тем, что они пишут, и предоставили рекомендации по своевременному реагированию на запросы конгресса.

«Всем очевидно, что это весьма вероятно. Это был трезвый разговор», — сказал источник по поводу возможности потери республиканцами как минимум одной палаты парламента.

По данным издания, некоторые сотрудники считают эти брифинги подготовительными из-за растущего в администрации ощущения, что Республиканская партия «в беде» и пришло время готовиться к худшему сценарию развития событий.

Накануне стало известно, что общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до рекордно низкого уровня за все два срока нахождения его у власти — до 37%. Такие данные были получены в ходе совместного опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos.

Согласно результатам исследования, против политики американского лидера выступают 62% опрошенных жителей США. 66% респондентов не одобряют его действия в отношении Ирана, экономическую политику поддерживают только 34% участников опроса. Рейтинг одобрения главы Белого дома по вопросам инфляции упал до 27%.

