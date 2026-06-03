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Политика

Глава Минобороны РФ рассказал о развитии военного сотрудничества с Белоруссией

Белоусов: Россия и Белоруссия развивают военно-техническое сотрудничество
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Белоруссия и РФ активно развивают военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств», — сказал Белоусов в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

2 июня глава комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что НАТО намерено направить больше сил на восточный фланг Европы после падения дрона на крышу жилого дома в Румынии. По его словам, альянс уже предпринимает шаги для усиления восточного фланга.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в разговоре с «Лентой.ру», что в случае явной угрозы России со стороны НАТО армия страны в первую очередь нанесет удары по любым средствам, которые являются носителями ядерного оружия.

Ранее главком ВС Швеции заявил, что Россия может захватить Готланд.

 
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