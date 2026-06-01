В России назвали первые цели для ударов в случае явной угрозы от НАТО

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в разговоре с «Лентой.ру», что в случае явной угрозы России со стороны НАТО армия страны в первую очередь нанесет удары по любым средствам, которые являются носителями ядерного оружия.

По словам Колесника, возможности для этого есть, и в случае явной агрессии против России в первую очередь удар будет нанесен по шахтным баллистическим ракетам, расположенным во Франции, а также по любым носителям ядерного оружия, включая атомные подводные лодки Великобритании с баллистическими ракетами, оснащенными ядерными боеголовками.

«В первую очередь надо подавить вот это. Они могут базироваться в любой точке земного шара, мы их отслеживаем», — сказал депутат.

Он отметил, что война с обычным вооружением в любом случае перерастает станачала в применение тактического оружия, а потом и стратегического.

«Победители в этой войне будут вряд ли, но мы-то еще поживем, у нас территории хватает, а вот Европа пусть подумает, делать ли ей заявления в стиле [президента Франции Эммануэля] Макрона и осуществлять ли действия по захвату, как они говорят, «теневого флота»», — сказал Колесник.

29 мая издание Politico писало, что НАТО работает над укреплением крупнейшего острова в Балтийском море Готланда для противодействия России. Расположенный посреди Балтийского моря он находится всего в 300 километрах от Калининграда.

Ранее главком ВС Швеции заявил, что Россия может захватить Готланд.