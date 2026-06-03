Еще 18 сотрудников атакованного ВСУ колледжа в ЛНР попали в базу «Миротворца»

Еще 18 сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ), который атаковали ВСУ, оказались внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

25 мая стало известно, что девять сотрудников ЛГПУ попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Новые персональные данные сотрудников университета появились на сайте 3 июня. Киев обвинил их в публичной поддержке РФ и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве знали, что в общежитии в Старобельске находились молодые люди, в основном девушки, и намеренно ударили по нему. По его словам, на это указывают используемые ВСУ беспилотники, средства связи.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Старобельске студентов.