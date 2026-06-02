Кремль: в Киеве знали, что колледж в Старобельске не был околовоенным объектом

Путин: если Киев сознательно совершает теракты — это другая парадигма конфликта
Если Украина сознательно идет на совершение бесчеловечных терактов в отношении детей, это означает совсем другую парадигму конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удары ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР.

«Если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей — это и есть совсем другая парадигма», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Киеве знали, что в общежитии в Старобельске находились молодые люди, в основном девушки, и намеренно ударили по нему. На это указывают используемые ВСУ беспилотники, средства связи, отметил Песков.

Вооруженные силы России в свою очередь наносят системные удары по военной инфраструктуре Украины. В Москве всегда заявляли, что, несмотря ни на что, для РФ предпочтительным является достижение целей СВО мирным путем, поэтому да, мы достигнем наших целей, добавил пресс-секретарь.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее Небензя показал в ООН фотографии девушек, убитых ВСУ в Старобельске.

 
