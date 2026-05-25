Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета (ЛГПУ), который подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), попали в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости после ознакомления с данными ресурса.

Персональные данные сотрудников появились на сайте 25 мая. Киев обвинил их в публичной поддержке РФ и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской народной республике. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

25 мая в МИД РФ заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

