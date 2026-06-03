В Британии забили тревогу из-за атаки ВСУ на Санкт-Петербург

Атака Украины на Санкт-Петербург перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) рискует обернуться серьезными последствиями. Об этом на своей странице в соцсети Х написал британский политик Джим Фергюсон.

По его словам, речь идет не о военном событии, а о политическом сигнале. Каждая новая эскалация повышает ставки, и опасность кроется не в случившемся сегодня, а в том, что будет дальше, указал Фергюсон.

В ночь на 3 июня над Ленинградской областью сбили 59 БПЛА. В результате падения обломков беспилотника в Лужском районе области повреждены четыре частных жилых дома, в других районах, по предварительным данным, повреждений нет, никто не пострадал.

Кроме того, атаке подвергся Санкт-Петербург. В городе в результате налета пострадали несколько человек. По данным властей, ранним утром БПЛА атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Петербурга.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина хочет сорвать проведение ПМЭФ.