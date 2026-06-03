Журналист Хинкл назвал Украину угрозой для мира после атаки на Петербург

Украина, атаковав Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), доказала, что представляет угрозу для международного сообщества. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.

«Украина опасна для мирового сообщества», — написал он.

В ночь на 3 июня над Ленинградской областью сбили 59 украинских беспилотников. Атаке также подвергся Санкт-Петербург. В городе в результате налета вражеских БПЛА пострадали несколько человек. По данным местных властей, ранним утром дроны атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Петербурга.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, удары ВСУ по Санкт-Петербургу и Ленобласти 3 июня связаны с намерением Киева сорвать проведение ПМЭФ-2026. Как отметил депутат, ПМЭФ — это мероприятие, в рамках которого Москва и представители стран Запада «пытаются как-то сшить совершенно порванные отношения». Он выразил уверенность, что это не устраивает Киев, поэтому Украина стремится сорвать форум.

Ранее стало известно, откуда ВСУ запускали беспилотники в Петербург накануне открытия ПМЭФ.