«Попытка сорвать форум». ВСУ атаковали Петербург и Ленобласть

Несколько человек пострадали в результате массированной атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под удар попали Кронштадтский, Кировский и Красносельский районы города, где также были повреждены объекты инфраструктуры. Почему целью атаки стали Петербург и Ленобласть и откуда летели дроны — в материале «Газеты.Ru».

Что известно об атаке на Петербург и Ленобласть

Массированный налет беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область начался в ночь на 3 июня. В 02:47 мск губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предупредил жителей об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона и сообщил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Утром губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о последствиях налета.

«Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов. Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек», — написал он.

В Петербурге развернули оперативный штаб, все силы и средства реагирования перевели в режим повышенной готовности. Позже Дрозденко сообщил об отмене режима беспилотной опасности. По его словам, над территорией Ленинградской области сбили 59 украинских беспилотников . В Лужском районе обломки одного из дронов повредили четыре частных дома, однако серьезных разрушений удалось избежать.

Предварительно, в других районах Ленинградской области пострадавших и повреждений не зафиксировано.

Ситуация с Пулково

Налет беспилотников сказался и на работе аэропорта Пулково. Первые ограничения на прием и отправку самолетов Росавиация ввела около трех часов ночи, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Позже режим работы несколько раз корректировали. В какой-то момент аэропорт принимал и отправлял рейсы только по согласованию с профильными службами, а затем полеты вновь полностью приостановили. Пассажирам рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

К восьми утра задержка более чем на два часа была зафиксирована у 42 рейсов. Еще 12 самолетов ожидались из запасных аэропортов. Для работы с пассажирами Пулково усилил дежурные службы и дополнительные стойки информирования.

Около половины девятого утра ограничения сняли и аэропорт начал возвращаться к нормальной работе. В первую очередь обслуживание возобновили для рейсов, ожидавших вылета.

К полудню в Пулково сообщили, что вместе с авиакомпаниями продолжают восстанавливать расписание.

«С момента открытия обслужено более 80 рейсов и более 9000 пассажиров», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Реакция Москвы

После атаки на Санкт-Петербург в Кремле напомнили об уже известной позиции Москвы по поводу ответных действий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, сослался на недавнее заявление МИД России.

«Я хочу напомнить о заявлении МИД, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что подробности, связанные с конкретными ударами и их последствиями, находятся в компетенции региональных властей и Минобороны.

Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что целью Киева могла быть попытка сорвать проведение Петербургского международного экономического форума, который пройдет в городе с 3 по 6 июня.

«Естественно, удары сегодняшние — попытка сорвать форум», — подчеркнул он.

По словам депутата, ПМЭФ остается одной из крупнейших международных площадок России для контактов с зарубежными партнерами, поэтому его проведение не устраивает украинские власти. Колесник также обратил внимание на маршрут полета беспилотников и заявил, что они двигались в сторону Петербурга и Ленинградской области со стороны Прибалтики .

Балтийский фактор

Как отметил Telegram-канал Mash, дроны действительно двигались в сторону Петербурга и Ленинградской области через акваторию Финского залива со стороны стран Балтии.

На этом фоне военный эксперт Василий Дандыкин напомнил, что Москва ранее предупреждала европейские страны о последствиях использования их воздушного пространства для пролета украинских БПЛА.

«Просто так не оставим. Это ведь использование территории отдельной страны для вторжения в другую. Наш главнокомандующий будет решать, как мы ответим. Но я считаю, что ответ должен быть очень жестким», — высказался Дандыкин.

Он также допустил, что в дальнейшем могут появиться данные, которые позволят точнее установить маршрут беспилотников и обстоятельства их запуска. По его мнению, в этом случае ситуация может получить новое развитие.

«Вполне возможно, что украинские дроны продолжат падать на территории стран Балтии, будут наносить вред зданиям, европейцам. Посмотрим, как тогда запоет руководство этих государств. Им придется ожидать ответа не только со стороны России: они еще встретятся с негодованием и критикой собственных граждан», — резюмировал Дандыкин.