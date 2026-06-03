Захарова раскрыла Армении неприятную правду о соглашениях с США

Захарова: США не думают об интересах Армении при подписании соглашений с ней

США не учитывают интересы Армении, когда подписывают с ней соглашения. Об этом заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никто про Армению на самом деле там не думает в контексте ее собственных интересов. Думают всегда об интересах Соединенных Штатов Америки», — сказала Захарова.

Так она прокомментировала пакет документов, подписанных Ереваном и Вашингтоном 26 мая в аэропорту «Звартноц» во время визита госсекретаря США Марко Рубио.

Речь идет об уставе всеобъемлющего стратегического партнерства, договорах по поставкам, добыче и переработке редкоземельных минералов, а также о рамочном соглашении о сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» (TRIPP).

Рубио посетил Армению с визитом в конце мая. Говоря об итогах этого двустороннего взаимодействия, в Кремле подчеркнули, что Еревану предстоит выбирать вектор дальнейшего развития самостоятельно.

Ранее Рубио заявил о желании США поддерживать отношения с Арменией.