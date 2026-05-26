США и Армения подписали новое соглашение

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам. Об этом сообщает РИА Новости.

Рубио прибыл в Ереван 26 мая.

По словам госсекретаря, меморандум будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного процветания США и Армении. Рубио добавил, что Вашингтон и Ереван смогут вместе работать над тем, чтобы экономики обеих стран имели надежный доступ к критическим минералам.

До этого сообщалось, что Вашингтон рассматривает Казахстан как альтернативный Китаю источник поставок редкоземельных минералов.

Редкоземельные металлы (или элементы, РЗЭ) - это группа из 17 химических элементов: скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Они востребованы в энергетике, микроэлектронике, металлургии, машиностроении, в наукоемких и ядерных технологиях, в том числе в производстве вооружений, аэрокосмического оборудования и медицинской техники.

Ранее Кремль прокомментировал визит Рубио в Армению и возможные «антироссийские заявления».