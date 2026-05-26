Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

США и Армения подписали новое соглашение

Рубио и Мирзоян подписали соглашение по редкоземельным металлам
Kevin Mohatt/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам. Об этом сообщает РИА Новости.

Рубио прибыл в Ереван 26 мая.

По словам госсекретаря, меморандум будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного процветания США и Армении. Рубио добавил, что Вашингтон и Ереван смогут вместе работать над тем, чтобы экономики обеих стран имели надежный доступ к критическим минералам.

До этого сообщалось, что Вашингтон рассматривает Казахстан как альтернативный Китаю источник поставок редкоземельных минералов.

Редкоземельные металлы (или элементы, РЗЭ) - это группа из 17 химических элементов: скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Они востребованы в энергетике, микроэлектронике, металлургии, машиностроении, в наукоемких и ядерных технологиях, в том числе в производстве вооружений, аэрокосмического оборудования и медицинской техники.

Ранее Кремль прокомментировал визит Рубио в Армению и возможные «антироссийские заявления».

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!