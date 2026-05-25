Государственного секретаря США Марко Рубио ждут в Армении с визитом 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД в Telegram-канале.

Отмечается, что переговоры с Рубио проведет министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. После беседы представители США и Армении подпишут двусторонние документы и выступят с заявлениями для прессы.

В начале мая в Ереване состоялся VIII саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Всего в мероприятии приняли участие около 40 высокопоставленных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также президентов Молдавии и Румынии Майю Санду и Никушора Дана. В Ереван также прибыл и президент Украины Владимир Зеленский — для него была предусмотрена отдельная сессия, посвященная украинскому конфликту.

В Кремле назвали ненормальной ситуацию, при которой в Ереване на международной площадке прозвучали антироссийские заявления Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ожидает разъяснений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией.