Между Россией и Европой постепенно открывается окно возможностей для диалога по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил неназванный немецкий чиновник, чьи слова приводит Reuters.

По его словам, европейцы могут инициировать диалог с Россией при условии, что речь пойдет о формате, который страны Европы будут признавать легитимным и эффективным. Есть признаки, что Германия, Франция и Великобритания будут играть ведущую роль в этом вопросе, уточнил он.

«Немецкий чиновник заявил, что недавние боевые действия указывают на то, что процесс диалога, скорее всего, займет месяцы, а не недели, и что крайне важно обеспечить его проведение в полном согласии с Украиной», — пишет Reuters.

Он также отметил необходимость координации, а не конкуренции с Соединенными Штатами в вопросах достижения мира.

9 мая во время брифинга Владимир Путин назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. По словам российского лидера, европейские страны могут выбрать лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

Позже Путин заявил, что предложенная им кандидатура Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика от ЕС была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно. Он отметил, что бывший канцлер всегда отстаивал интересы Германии, несмотря на дружеские отношения с ним.

Ранее СМИ заметили экс-канцлера Германии Шрёдера в Москве.