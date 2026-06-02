СМИ заметили экс-канцлера Германии Шрёдера в Москве

N-tv: экс-канцлер Шредер находится с визитом в Москве
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на своего корреспондента Райнера Мунца.

Как утверждает журналист, он видел Шрёдера в отеле «Балчуг Кемпински». Телеканал предполагает, что Шрёдер приехал в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

9 мая во время брифинга Владимир Путин назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. По словам российского лидера, европейские страны могут выбрать лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

Позже Путин заявил, что предложенная им кандидатура Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика от ЕС, была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно. Он отметил, что бывший канцлер всегда отстаивал интересы Германии, несмотря на дружеские отношения с ним.

Ранее в Германии назвали еще один критерий для переговорщика от Европы.

 
