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Политика

В США сделали срочное заявление после ударов возмездия России по Украине

TAC: США следует вернуться к переговорам с Россией по Украине
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

США следует возобновить переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразили в журнале The American Conservative (TAC).

«США было бы разумно <…> как можно скорее вернуться к серьезным мирным переговорам», считает автор статьи.

Он также рекомендовал Вашингтону воздействовать на Украину и страны Прибалтики, чтобы те остановили запуск дронов и ракет с территории НАТО в сторону РФ. Обозреватель указал, что в результате российских ударов возмездия по Киеву могут пострадать офицеры НАТО, что может привести к началу войны между альянсом и РФ, в которую «будут втянуты и сами США».

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине. В числе целей были военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах страны. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о серии взрывов в городе. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

В МИД РФ предупреждали, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве в ответ на удары по гражданской инфраструктуре на территории РФ. В связи с этим министерство призывало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Ранее Песков высказался о паузе в процессе урегулирования на Украине.

 
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