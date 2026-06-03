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Политика

Армения не отправила своего представителя на Совет министров обороны ОДКБ

ТАСС: Армения не участвует в совете министров обороны ОДКБ в Подмосковье
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Армения не отправила своего представителя на Совет министров обороны государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что при этом флаг Армении выставлен вместе с флагами других членов ОДКБ.

1 апреля во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ не помогла Еревану в Карабахе. Путин отметил, что Ереван сам признал регион частью Азербайджана в 2022 году. Армянский премьер добавил, что «карабахское движение» пора прекратить — мир с Баку заключен при участии США, но поблагодарил и Россию за роль в нормализации отношений.

На следующий день Пашинян заявил, что все еще продолжает считать нереальным возвращение Еревана к участию в работе ОДКБ.

В состав ОДКБ входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

Ранее Армения подтвердила намерение сохранить российскую военную базу на своей территории.

 
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