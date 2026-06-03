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Политика

В России разрабатывают особенные часы для Путина

«Императорская Петергофская Фабрика» готовит для Путина новые уникальные часы
Thibault Camus/AP/Reuters

«Императорская Петергофская Фабрика» работает над новой моделью часов для президента России Владимира Путина. Об этом представители компании сообщили РИА Новости на стенде бренда в рамках Петербургского международного экономического форума.

В компании подтвердили, что работа над новым изделием для главы государства уже ведется, однако раскрывать какие-либо детали проекта отказались.

Представители фабрики также напомнили, что с 2022 года Владимир Путин носит часы ИПФ, изготовленные по специальному заказу. По их словам, часы президента обладают уникальной особенностью. При их создании использовался агат, который не применяется ни в одной другой модели бренда.

До этого во время поездки в Китай Владимир Путин получил в подарок фарфоровый сервиз от местного инженера Пэн Пая. В завершение беседы Путин сфотографировался с инженером и оставил автограф на копии фотографии с ним, которая была сделана 26 лет назад.

Ранее главе российского города вручили сбитый дрон ВСУ в качестве подарка.

 
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