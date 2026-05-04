Главе российского города вручили сбитый дрон ВСУ в качестве подарка

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов получил в подарок сбитый беспилотник Вооруженных сил Украины. Пост о этом появился в официальном Telegram-канале главы города.

«Встретился с Шамилем Мусаевым — начальником отдела по координации работы с участниками СВО и их семьями управления социальной политики администрации Махачкалы… Он дважды проходил службу в зоне боевых действий и сегодня привез мне в подарок боевой трофей — сбитый дрон», – написал он.

Он также сообщил, что принял решение о преобразовании отдела, который возглавляет Мусаев, в управление по делам ветеранов и бойцов СВО и их близких.

До этого президент России Владимир Путин во время встречи с представительницами разных профессий в преддверии 8 Марта получил памятный подарок — икону, которая облетела всю линию боевого соприкосновения. Кроме того, Путину вручили хлопушку от режиссера, снимающего фильмы про российских военных корреспондентов и бойцах СВО. Участницы встречи подписали ее и подарили президенту.

Ранее Путин заявил, что случаи с иконами, которые спасали бойцов от пуль в зоне СВО, могут стать сюжетом фильма.

 
