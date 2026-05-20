Президент России Владимир Путин получил в подарок фарфоровый сервиз от китайского инженера Пэн Пая. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла 20 мая в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине во время официального визита российского лидера в КНР. В завершение беседы Путин сфотографировался с инженером и оставил автограф на копии фотографии с ним, которая была сделана 26 лет назад.

Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань, в этом году ему исполнится 38 лет. Китаец получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году. После этого он вернулся на родину, где сейчас работает инженером в одной из крупнейших компаний.

В прошлом году Пэн Пай дал интервью RT, в котором рассказал, как прошла его первая встреча с Путиным в 2000 году. По его словам, он увидел президента в парке Бэйхай и помахал ему рукой. Неожиданно Путин подошел к мальчику с охраной, снял его с каменных перил и поцеловал в лоб.

Мужчина признался, что с того момента мечтал увидеть Путина снова. По его словам, российский лидер по-прежнему полон сил и выглядит величественно, а сам он из маленького мальчика превратился в «немного располневшего мужчину».

Ранее в Кремле назвали главный итог визита Путина в Китай.