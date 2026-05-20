Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин получил в подарок фарфоровый сервиз от китайского инженера

Путин получил фарфоровый сервиз на память от китайского инженера Пэн Пая
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин получил в подарок фарфоровый сервиз от китайского инженера Пэн Пая. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла 20 мая в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине во время официального визита российского лидера в КНР. В завершение беседы Путин сфотографировался с инженером и оставил автограф на копии фотографии с ним, которая была сделана 26 лет назад.

Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань, в этом году ему исполнится 38 лет. Китаец получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году. После этого он вернулся на родину, где сейчас работает инженером в одной из крупнейших компаний.

В прошлом году Пэн Пай дал интервью RT, в котором рассказал, как прошла его первая встреча с Путиным в 2000 году. По его словам, он увидел президента в парке Бэйхай и помахал ему рукой. Неожиданно Путин подошел к мальчику с охраной, снял его с каменных перил и поцеловал в лоб.

Мужчина признался, что с того момента мечтал увидеть Путина снова. По его словам, российский лидер по-прежнему полон сил и выглядит величественно, а сам он из маленького мальчика превратился в «немного располневшего мужчину».

Ранее в Кремле назвали главный итог визита Путина в Китай.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!