Глава МО Польши обсудит с украинским коллегой подразделение ВСУ с именем «героев УПА»

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении обсудить со своим украинским коллегой Михаилом Федоровым присвоение одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России). Об этом сообщает TVP Info.

«Я хотел бы, чтобы президент [Кароль Навроцкий] подошел к этому (вопросу лишения Владимира Зеленского Ордена Белого Орла – прим. Газета.Ru) с благоразумием. Однако я решительно осуждаю решение президента Владимира Зеленского о присвоении подразделению имени УПА. Это решение, которое вызывает боль и страдания в миллионах польских сердец», – сказал он.

По мнению министра обороны Польши, решение Украины негативно отразится на отношениях двух стран в будущем. Необходимо сделать все, чтобы изменить его, подчеркнул Косиняк-Камыш.

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

УПА — боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России), устраивавшее во время Второй мировой войны расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг.

Ранее экс-президент Польши оценил планы лишить Зеленского высшей госнаграды.