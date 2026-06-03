Экс-президент Польши оценил планы лишить Зеленского высшей госнаграды

Бывший президент Польши Анджей Дуда прокомментировал планы своего преемника Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды в виде ордена Белого Орла из-за решения присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Onet.

«Владимир Зеленский получил Орден Белого Орла в другое время и при других условиях. Сейчас они изменились, как и поведение Владимира Зеленского. И это очевидно», – заявил Дуда в письменном комментарии.

При этом он подчеркнул, что решение остается за действующим главой государства. Дуда выразил надежду, что Навроцкий, принимая решение, учтет все обстоятельства и факты. По словам экс-президента, они разные и «не все запомнились, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере».

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

УПА — боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России), устраивавшее во время Второй мировой войны расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг.

Ранее МИД Украины оправдался за присвоение подразделению ВСУ наименования «героев УПА».