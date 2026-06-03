Президент России Владимир Путин получил выгоду от письма главы Украины Владимира Зеленского, адресованного американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом депутат Верховной Рады Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что Зеленский попросил Трампа о военной помощи, но так и не получил ответа. По мнению Дубинского, то, что президент США оставил без внимания это публичное обращение, является «лучшим сигналом» о беззащитности украинского государства.

Депутат задался вопросом, Зеленский настолько глуп, что не понимает последствий от подобных действий, или он вновь играет свою роль.

27 мая Зеленский отправил письмо президенту США, в котором заявил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки. Также украинский лидер попросил у Соединенных Штатов выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot.

Ранее Зеленский признал, что Украина не может защититься от ударов ВС России.