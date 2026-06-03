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Политика

На Украине рассказали о выгоде для России от письма Зеленского Трампу

Депутат Рады Дубинский: Путин получил выгоду от письма Зеленского Трампу
Global Look Press

Президент России Владимир Путин получил выгоду от письма главы Украины Владимира Зеленского, адресованного американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом депутат Верховной Рады Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что Зеленский попросил Трампа о военной помощи, но так и не получил ответа. По мнению Дубинского, то, что президент США оставил без внимания это публичное обращение, является «лучшим сигналом» о беззащитности украинского государства.

Депутат задался вопросом, Зеленский настолько глуп, что не понимает последствий от подобных действий, или он вновь играет свою роль.

27 мая Зеленский отправил письмо президенту США, в котором заявил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки. Также украинский лидер попросил у Соединенных Штатов выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot.

Ранее Зеленский признал, что Украина не может защититься от ударов ВС России.

 
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