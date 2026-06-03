Красный Крест выразил соболезнования после атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Посетившая Старобельск Луганской народной республики делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) выразила соболезнования в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие местного колледжа. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, МККК констатировал трагедию. Остальные выводы делегаты внесут в конфиденциальные доклады, которыми будут информированы стороны конфликта и руководство комитета.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве знали, что в общежитии в Старобельске находились молодые люди, в основном девушки, и намеренно ударили по нему. По его словам, на это указывают используемые ВСУ беспилотники, средства связи.

Ранее Путин пригрозил неотвратимым наказанием организаторам теракта в Старобельске.