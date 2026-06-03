Новый премьер Латвии решил разорвать торговые связи с Россией

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах прекратить торговые отношения с Россией. Об этом сообщает агентство LETA.

«Кулбергс подчеркнул, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с Россией сохранять не следует...», — говорится в сообщении.

Решение по этому вопросу будет поручено главе латвийского министерства иностранных дел Байбе Браже, которая будет действовать в сотрудничестве с Евросоюзом.

При этом Кулбергс отметил, что некоторые исключения все же могут быть необходимы, особенно в фармацевтическом секторе, поскольку он не сможет быстро адаптироваться к новым условиям рынка.

14 мая премьер-министр Эвика Силиня объявила об уходе со своего поста, что повлекло за собой автоматический роспуск кабинета министров.

27 мая парламент Латвии одобрил в первом чтении проект закона об ограничении русского языка в общественных СМИ.

Ранее Латвия начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией.