Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Латвии разрешат русский язык только в особых случаях

В Латвии поддержали запрет русского языка в общественных СМИ
saeima.lv

Парламент Латвии в первом чтении одобрил законопроект об ограничении использования русского языка в общественных СМИ. Об этом сообщает «Регнум».

Согласно инициативе, создавать контент на русском языке общественные медиа смогут только в отдельных случаях. В частности, речь идет о чрезвычайных ситуациях, а также о материалах, направленных на опровержение фейков и ложной информации, которая, как утверждается, может угрожать демократии и государственности Латвии.

Как отмечает издание, первоначально правящая коалиция рассматривала более мягкий вариант поправок, подготовленный Советом по общественным электронным СМИ.

Предыдущая версия документа допускала более свободное использование языков национальных меньшинств, включая русский. Однако в таком случае СМИ должны были ежегодно объяснять необходимость подобного контента при формировании плана общественного заказа.

До этого депутат Рижской думы Алексей Росликов, выступивший против дискриминации русскоязычных в Латвии, лишился мандата. По его словам, это решение ему объяснили тем, что он поддерживает Россию и Белоруссию, находится на их территории и является угрозой национальной безопасности Латвии.

Ранее в России утвердили масштабный план продвижения русского языка в мире.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!