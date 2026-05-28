Латвия начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией

Латвия начала устанавливать «зубы дракона» (пирамидальные бетонные заграждения. — «Газета.Ru») на границе с РФ. Об этом сообщает портал LSM.

Заграждения установлены на изъятых у частных лиц земельных участках. Отмечается, что владельцы получили компенсацию.

«Зубы дракона» расположены в три ряда шириной около 10 м и «призваны не допустить передвижения военной техники через границу».

В декабре прошлого года Эстония начала строить первые пять бункеров у границы с Россией. В ближайшие месяцы планируется возвести еще 23 укрепления. К концу 2027 года страна намерена построить до 600 таких сооружений в северо-восточной и юго-восточной частях. Также к этому времени будет вырыт 40-километровый противотанковый ров.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал «глупостью» желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией.

Ранее в Германии заявили об отсутствии бункеров для населения.