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Политика

Рубио заявил, что США не требуют от Армении ссориться с другими странами

Рубио: США не просят Армению разрывать отношения с другими странами
Kay Nietfeld/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты не ставят своей целью посягательство на суверенитет Армении и не ограничивают ее право на выстраивание отношений с другими государствами. Такое заявление прозвучало в ходе слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, пишет РИА Новости.

«Мы там не для того, чтобы посягать на суверенитет Армении, мы не просим их не дружить с другими странами», — подчеркнул американский дипломат.

26 мая Рубио и Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение, касающееся сотрудничества в области критических минералов и редкоземельных металлов.

С 30 мая 2026 года Российская Федерация ввела временные ограничения на импорт из Армении определенных категорий плодово-овощной продукции. Под ограничения попали такие продукты, как томаты, огурцы, перец, зелень и клубника. Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал это решение как «ошибочное и политически мотивированное».

Ранее Шойгу оценил договор Армении и США о стратегическом партнерстве.

 
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