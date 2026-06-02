Экс-генсек НАТО заявил об ухудшении ситуации в альянсе

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что управлять альянсом стало сложнее. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По словам Столтенберга, напряженность между США и европейскими союзниками сейчас контролировать труднее, чем когда он ушел с поста в 2024 году.

«Я не более оптимистичен, чем два года назад, скорее наоборот, ситуация ухудшилась», — отметил он.

Столтенберг также заявил, что угрозы США в адрес Дании неприемлемы. Речь идет о желании американского президента забрать себе Гренландию. Столтенберг подчеркнул, что никто не может дать гарантий, что НАТО просуществует вечно. По его мнению, союзникам нужно постоянно доказывать свою преданность альянсу. При этом экс-генсек отметил, что европейские страны стали лучше подготовлены к обороне, чем за последние десятилетия, но психологически они еще не готовы к большой войне.

До этого постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что агрессия против Калининграда может стать мощнейшим детонатором в отношениях РФ и НАТО. Военная активность стран альянса у российских границ достигла уровня холодной войны, добавил он.

Ранее стало известно об активности авиации НАТО в аэропорту Польши.