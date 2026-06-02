Стало известно об активности авиации НАТО в аэропорту Польши

Военные самолеты стран НАТО активизировались в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, во вторник в Жешув из Загреба прибыл транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules военно-воздушных сил Канады. После разгрузки транспорт улетел обратно. Также из Жешува в Тбилиси вылетели транспортные Airbus A400M ВВС Великобритании и Embraer-175 ВВС Польши.

По информации агентства, в аэропорту у «Ясенка» в Жешуве находится крупный хаб, куда поставляется военная техника и оружие для Украины. Через него проходит свыше 95% всей военной помощи Украине из стран Североатлантического альянса.

До этого глава комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о намерении альянса направить больше сил на восточный фланг Европы после инцидента с падением дрона на крышу жилого дома в Румынии. По его словам, военно-политический блок намерен создать схему, связывающую все от Балтийского до Черного моря.

Ранее президент Румынии объяснил падение дрона на дом работой ПВО.