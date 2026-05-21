Полянский заявил о рисках войны России с НАТО

Агрессия против Калининграда может стать мощнейшим детонатором в отношениях РФ и НАТО. Об этом заявил постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

«Военная активность стран НАТО у наших границ достигла уровня холодной войны. Так что пока надеяться на благоразумие наших европейских соседей не приходится», — сказал он.

Полянский отметил, что агрессия против Калининграда «может встать мощнейшим детонатором». Обращаясь к представителям стран ЕС он заявил, что если те хотят проверить решимость России, то они могут это сделать.

«Вперед, но не говорите потом, что мы вас не предупреждали», — добавил он.

До этого глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у НАТО якобы есть средства, чтобы при необходимости «сравнять с землей» российские базы противовоздушной обороны (ПВО) и ракетные комплексы в этом регионе. В Москве эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики. В то же время российская разведка заявила, что Украина готовится запускать дроны с территории Латвии. Как растет напряжение между Россией и странами Балтии и что об этом говорят в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле указали на безумие Литвы после призыва в адрес Калининграда.