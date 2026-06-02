Премьер Эстонии оценил возможность появления новых дронов ВСУ в Прибалтике

Украина не может гарантировать своим союзникам, что ее дроны не попадут на их территорию, так как БПЛА могут отклониться от курса «в непредсказуемом направлении». Об этом премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил в интервью ERR.

По его словам, Киев якобы «делает все от него зависящее», чтобы украинские дроны не попадали на территории третьих стран. Однако всегда есть вероятность того, что украинские дроны «собьют с курса электронными средствами», уверен Михал.

«Гарантировать никто не может, что российская радиоэлектронная война не направит какой-то дрон на территорию другой страны. Или что Россия не сделает это злонамеренно: например, возьмет какой-то дрон и в рамках операции под ложным флагом направит его на территорию другой страны, обвинив украинцев. Все эти возможности существуют», — отметил он.

В мае украинские дроны несколько раз залетали на территорию стран Прибалтики. Например, 20 мая жители Литвы спустились в убежища из-за воздушной тревоги, включенной после появления в воздушном пространстве страны украинского дрона. До этого румынский истребитель сбил украинский дрон над Эстонией.

19 мая Служба внешней разведки России сообщила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис обвинил Россию в том, что Москва якобы «сознательно» перенаправляет дроны Украины в воздушное пространство Прибалтики.

