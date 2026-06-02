Стало известно, откуда Украина пыталась атаковать дронами Калининградскую область

Арутюнов: БПЛА ВСУ могли залететь в Калининград через Балтику и по кривой
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые залетели в Калининградскую область 25 мая, могли попасть туда по авиамаршруту через Балтику. Об этом заявил военный эксперт, бывший спецназовец Александр Арутюнов в «Соловьев Live».

По его мнению, украинские беспилотники могут залетать в область двумя маршрутами. Первый — через страны Балтии, второй — по кривой, как летают самолеты.

«Они заходят в Ленбласть, выходят на Балтику, летят до определенного момента и оттуда атакуют Калининград», - пояснил эксперт.

Арутюнов указал, что дроны ВСУ уже могут долетать до Екатеринбурга, поскольку могут проделать и этот путь.

25 мая жители Калининградской области впервые получили предупреждение о беспилотной опасности. Однако, как заявил Арутюнов, факты применения ВСУ БПЛА в Калининграде были и раньше, а для борьбы с ними привлекалась зенитные ракетные комплексы и авиация Балтийского флота.

До этого глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО при необходимости способно «сровнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области.

