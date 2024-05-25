Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления

Во время визита президента России Владимира Путина в Белоруссию в меню были блюда, приготовленные лично его коллегой Александром Лукашенко. Об этом рассказал Telegram-канал «Пул Первого».

По информации канала, во время неформального ужина на стол подавались блюда исключительно народной, деревенской кухни. В список вошли драники, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало, маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

Отдельно отмечен салат «Молодость» — фирменное блюдо, приготовленное Лукашенко самостоятельно.

Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию состоялся 23-24 мая. Стороны обсудили вопросы внешней политики, российско-белорусскую интеграцию, ситуацию на Украине, проведение ядерных учений. Переговоры в узком составе длились около двух часов. Во время визита Путин возложил цветы к монументу Победы в Минске.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко провели вместе 14 часов во время его визита.