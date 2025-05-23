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Соратник Трампа заявил об окончании бесспорного господства США

Вице-президент США Вэнс: период безраздельного господства США закончился
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Matthias Schrader/AP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об окончании безраздельного военного господства США во всех общих пространствах. Его речь перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе цитирует РИА Новости.

По словам Вэнса, после Холодной войны США сохраняли доминирование в воздухе, на море и в космосе.

«Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами со стороны Китая, России и других государств, решительно настроенных превзойти нас в каждой из этих областей», — заявил он.

До этого Народная освободительная армия Китая начала военные учения вокруг острова Тайвань. Также в Китае неоднократно обозначали четкий курс на воссоединение с Тайванем.

При этом 17 января в разговоре с президентом США председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что США будут осторожны в вопросе Тайваня.

Ранее в США забили тревогу из-за наращивания Китаем военной мощи.

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