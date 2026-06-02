Путин в Санкт-Петербурге встретится с зампредседателя КНР

Ушаков: Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Президент России Владимир Путин 5 июня, после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет отдельную встречу с зампредседателя КНР Хань Чжэном, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, встреча Путина с зампредседателя КНР состоится после завершения пленарного заседания ПМЭФ.

Ушаков добавил, что стороны обсудят итоги майского визита Путина в Пекин, перспективы дальнейшего развития отношений России с Китаем.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин традиционно поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме.

XXIX Петербургский международный экономический форум, который пройдет в 2026 году, обещает стать масштабной площадкой для взаимодействия представителей власти, деловых кругов и экспертного сообщества из множества стран.

В 2025 году форум собрал делегатов из 144 государств, результатом чего стало подписание 1084 соглашений на общую сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей.

Ранее Песков отказался назвать главного гостя ПМЭФ.