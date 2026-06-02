Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Путин в Санкт-Петербурге встретится с зампредседателя КНР

Ушаков: Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с зампредседателя КНР Хань Чжэном
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 5 июня, после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет отдельную встречу с зампредседателя КНР Хань Чжэном, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, встреча Путина с зампредседателя КНР состоится после завершения пленарного заседания ПМЭФ.

Ушаков добавил, что стороны обсудят итоги майского визита Путина в Пекин, перспективы дальнейшего развития отношений России с Китаем.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин традиционно поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме.

XXIX Петербургский международный экономический форум, который пройдет в 2026 году, обещает стать масштабной площадкой для взаимодействия представителей власти, деловых кругов и экспертного сообщества из множества стран.

В 2025 году форум собрал делегатов из 144 государств, результатом чего стало подписание 1084 соглашений на общую сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей.

Ранее Песков отказался назвать главного гостя ПМЭФ.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!