Лавров раскрыл планы США на «Северные потоки»

Соединенные Штаты хотят восстановить «Северные потоки» и затем выкупить их у европейцев, чтобы диктовать собственные цены на газ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT India.

«Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить «Северные потоки» - два взорванных газопровода. Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили», — сказал Лавров.

Если Вашингтон добьется своего, то «заставит немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом», указал министр. Однако цены будут диктоваться уже США, а не станут результатом договоренностей Москвы и Берлина, предупредил он.

Министр также напомнил, что администрация Джо Байдена заявляла, что газопроводы работать не будут. При этом сейчас в подрыве инфраструктуры обвиняют украинцев, «и американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям», сказал Лавров.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков».

 
