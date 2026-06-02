В США рассказали о попытке Трампа совершить «политическую революцию»

Президент США Дональд Трамп пытается организовать «политическую революцию» в Америке и «положить конец» системе сдержек и противовесов в стране. Об этом в подкасте New York Times (NYT) заявил политолог Иэн Бреммер.

По словам политолога, «революция» Трампа является «естественной реакцией» на систему, которая «не работает». И народ будет требовать «политической революции» и «очень значительных революционных ответных мер» от системы, пока «не насытится», считает Бреммер.

«Сейчас я вижу, как Трамп ведет политическую революцию. Он каждый день пытается положить конец системе сдержек и противовесов в исполнительной власти США, и мы с вами можем привести множество примеров этого. Во многих из этих задач он терпит неудачу. И мне совершенно ясно, я крайне уверен, что ему не удастся осуществить политическую революцию, которую он собирается возглавить», — отметил он.

При этом Бреммера, то, что делает Трамп «беспрецедентно в американской истории», и ряд проводимых им политических преобразований носят «более широкий характер» и затрагивают «революционный аспект того, чего хочет американский народ» — так например, многие американцы считают, что США «слишком много» сделали для Украины и не должны ей помогать.

Однако он подчеркнул, что потерпевшие неудачу внутренние политические революции», ослабляют систему и позволяют людям привыкнуть к нарушению норм. Бреммер отметил, что «именно это» он сейчас видит в США.

