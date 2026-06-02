В США рассказали о попытке Трампа совершить «политическую революцию»

Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп пытается организовать «политическую революцию» в Америке и «положить конец» системе сдержек и противовесов в стране. Об этом в подкасте New York Times (NYT) заявил политолог Иэн Бреммер.

По словам политолога, «революция» Трампа является «естественной реакцией» на систему, которая «не работает». И народ будет требовать «политической революции» и «очень значительных революционных ответных мер» от системы, пока «не насытится», считает Бреммер.

«Сейчас я вижу, как Трамп ведет политическую революцию. Он каждый день пытается положить конец системе сдержек и противовесов в исполнительной власти США, и мы с вами можем привести множество примеров этого. Во многих из этих задач он терпит неудачу. И мне совершенно ясно, я крайне уверен, что ему не удастся осуществить политическую революцию, которую он собирается возглавить», — отметил он.

При этом Бреммера, то, что делает Трамп «беспрецедентно в американской истории», и ряд проводимых им политических преобразований носят «более широкий характер» и затрагивают «революционный аспект того, чего хочет американский народ» — так например, многие американцы считают, что США «слишком много» сделали для Украины и не должны ей помогать.

Однако он подчеркнул, что потерпевшие неудачу внутренние политические революции», ослабляют систему и позволяют людям привыкнуть к нарушению норм. Бреммер отметил, что «именно это» он сейчас видит в США.

До этого газета New York Times (NYT) писала, что заявления Трамп о «легких победах» в секторе Газа, Иране и в переговорах по Украине столкнулись с «суровой реальностью» и поэтому его президентство зашло в тупик.

Также издание со ссылкой на источники написало, что в процессе урегулирования конфликта на Украине главной ошибкой американских переговорщиков стали эпизодические звонки и встречи, а не ежедневное взаимодействие со сторонами.

В мае Трамп согласился со словами председателя КНР Си Цзиньпина об упадке США и обвинил в этом бывшего американского президента Джо Байдена.

Ранее Трамп нецензурно высказался в адрес премьера Израиля.

 
